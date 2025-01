Ilfattoquotidiano.it - L’arresto di Cecilia Sala è una storia di ostaggi. Il primo è il governo italiano

di Blackbirddiè unadi. Ile più importanteo di questa vicenda è il. Incapace di difendere perfino i propri cittadini ingiustamente carcerati all’estero ci si chiede in che modo la Meloni intendesse che stavano facendo lacol suodi destra-centro.Praticamente è uno in politica estera, incapace di esprimere una visione che non sia pedissequamente quella del Dipartimento di Stato americano, a trazione democratica o trumpiana non fa differenza.o nella politica economica dei vincoli di bilancio europei che l’altra Meloni, quella dei banchi dell’opposizione, diceva di voler superare.Siamo allo stato zero della democrazia, per parafrasare Emmanuel Todd, e questolo interpreta benissimo.