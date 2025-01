Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Abraham: “Il lavoro non è finito. C’è ancora una finale”

Tammy, attaccante rossonero, ha parlato a 'TV' al termine di, seconda semidella 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su come ha fatto per cambiare le sorti del match con il suo ingresso in campo: "Farei di tutto per questa squadra, per questi compagni, per queste vittorie. E la scorsa notte non sono stato neanche benissimo". Su cosa gli ha detto l'allenatore all'intervallo: "Il mister ci ha chiesto di portare molta energia. Sa cosa posso apportare a questa squadra. Ma ilnon è. Lunedì c'è unada giocare". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>