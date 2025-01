Agi.it - In campagna più esposti alle radiazioni 5G dei cellulari

AGI - Lo scenario in cui siamo maggiormente5G dei nostriè quello in cui i telefonini caricano dati sulla rete in contesti scarsamente abitati come in. È quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori del Progetto Goliat, pubblicato su Environmental Research. Per la loro ricerca, gli autori hanno sviluppato un nuovo protocollo per misurare l'esposizionedei telefonie hanno portato avanti la loro analisi in Svizzera, uno dei primi paesi in Europa a lanciare reti 5G su larga scala. Per misurare i livelli diemessi dai dispositivi mobili e dstazioni base della rete 5G il team dello studio ha selezionato due città (Zurigo e Basilea) e tre cittadine rurali (Hergiswil, Willisau e Dagmersellen). Ha misurato l'esposizionecon uno zaino dotato di un esposimetro personale e con un telefono cellulare dotato di un sensore e un software per tracciare la potenza emessa.