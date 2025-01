Calciomercato.it - “Gol irregolare dell’Inter? Gasperini ha ragione su una cosa”: bufera nerazzurra

Finisce tra le polemiche la prima semifinale di Supercoppa in Arabia Saudita tra la squadra di Inzaghi e l’AtalantaL‘Inter non sbaglia contro l’Atalanta e regola la ‘Dea’ con un secco 2-0 e tante occasioni sprecate prima della doppietta da urlo di Denzel Dumfries, assoluto mattatore nella ripresa della semifinale di Supercoppa Italiana a Riad.Inter-Atalanta (LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri campioni d’Italia conquistano il pass per la finale e attendono per il giorno della Befana una tra Milan e Juventus, che nella Final Four in Arabia Saudita si incroceranno nella seconda semifinale di questa sera. Simone Inzaghi schiera tutti i titolarissimi e si guadagna la possibilità di difendere il titolo conquistato l’anno scorso e nel 2022, mentrepaga l’ampio turnover e polemizza davanti ai microfoni a fine partita.