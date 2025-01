Fifaultimateteam.it - EA FC 25 TOTY Nomination Vota Il Team Of The Year Di Ultimate Team

Electronic Arts ha annunciato che nella giornata di lunedi 6 gennaio avranno inizio lezioni per proclamare gli 11 giocatori delOf The) della popolare modalitàdi EA Sports FC 25.È arrivata la Squadra dell’anno. Scopri le stelle del gioco più bello del mondo che hanno ricevuto una candidatura per un posto negli undici di quest’anno, tra cui le migliori giocatrici nominate per Squadra dell’anno femminile di EA SPORTS FC, e preparati are per ilmaschile e femminile il 6 gennaio.Le Squadre dell’anno verranno annunciate poco dopo la chiusura dellezioni, con oggetti giocatorespeciali dalle valutazioni tra le più alte della stagione rilasciati in EA SPORTS FC 25 per celebrare con i voti del pubblico il meglio che il calcio mondiale ha da offrire.