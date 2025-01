Come appariva il mondo l’ultima volta che il Manchester United ha battuto il Liverpool ad Anfield

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-03 22:02:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:È passato quasi un decennio dalvittoria delcontro ilad.Il trionfo per 1-0 nel gennaio 2016 ha segnato il successo più recente del club sul terreno di casa dei suoi più accaniti rivali, il, e da allora è stata una trasferta dolorosa.Mentre ci avviciniamo ad un altro grande scontro tra questi due club storici, perché non dare uno sguardo indietro ailin quel periodo di nove anni fa?Dalla politica globale ad alcuni dei più grandi shock del calcio, molto è cambiato da quando il gol di Wayne Rooney ha assicurato quella vittoria cruciale per i Red Devils.Quindi siediti, rilassati e goditi un viaggio nella memoria.