Addio panettone. La "Terza" riparte

La pausa è finita, è tempo ormai di tornare in campo: la tredicesima giornata del campionato pratese diCategoria prenderà il via domani, per chiudersi con l’ormai tradizionale posticipo del lunedì. E già la prima gara del 2025, fissata per le 14,30 del sabato, dovrebbe portare in dote un cambio al vertice della classifica: la Polisportiva Carraia difficilmente steccherà in trasferta ad Usella contro La Briglia che sin qui ha sempre perso. E tornerà quindi momentaneamente in vetta in attesa che l’attuale capolista Tobbiana, impegnata nel posticipo domenicale all’Aiazzi contro il BGV Soccer, non inizi a giocare. Saranno ad ogni modo le gare del sabato a delineare il grosso della graduatoria e sotto questo aspetto occhio a Las Vegas: alle 15, gli uomini di coach Shehaj attualmente terzi riceveranno l’Eureka quarta in un incontro da zona playoff che si prospetta interessante: in caso di vittoria, per entrambe le contendenti si aprirebbero scenari decisamente interessanti.