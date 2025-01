Ilgiorno.it - Nuova Casa di comunità più vicina. Porte aperte entro settembre

2025 è la data già cerchiata sul calendario: a Liscate l’anno nuovorà ladella. Una della rosa di cinque - assegnate a suo tempo al bacino della Martesana dalla riforma - l’ultima che vedrà a la luce, e l’unica realizzata ex novo in uno spazio comunale che di sanitario, sino ad oggi, ha avuto solo la vocazione. E da cui si spera di veder inizare una stagione di rilancio e maggiore efficacia dei servizi sanitari vicini ai cittadini. Lavori in corso, ormai da mesi: "Sino a questo momento - spiega il sindaco Lorenzo Fucci - hanno riguardato soprattutto gli interni, da rivoluzionare quasi completamente per adattare uno spazio polifunzionale - sino ad oggi dedicato ad altro - al nuovo utilizzo. Ma la prossima fase, a sua volta imponente, riguarderà l’esterno: cappotto, isolamento, efficientamento energetico".