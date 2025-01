Musica | il coro polifonico di San Gimignano nella Basilica di S Giorgio Maggiore di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

splendidadi Saninil prossimo 5 Gennaio alle ore 19,30, le armonie deldi Sanillumineranno la notte dell’ Epifania con un concerto dedicato alla natività comprendente musiche antiche e contemporanee.Iltoscano, diretto dal maestro Antonio Morelli, ha scelto di terminare così i festeggiamenti per i suoi 30 anni di attività, chiudendo un intenso anno di concerti con una tappacittà partenopea, dove i cantori si riuniranno, nel finale dell’esibizione, ai componenti dell’ Ensemble Vocale La Vaga Aurora, formazione napoletana diretta dal maestro Rosario Peluso.Nel programma del concerto, eseguito rigorosamente a cappella, senza cioè il supporto di strumentili, figurano splendidi brani della polifonia antica, come il Salve Regina di Josquin Desprez e O Nata Lux, brano che dà il titolo al concerto, eseguito in doppia versione: quella cinquecentesca, scritta da Thomas Tallis, e quella moderna di Morten Lauridsen.