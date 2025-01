Thesocialpost.it - Malore sugli spalti allo stadio durante l’allenamento, Edoardo Bove partecipa ai soccorsi

: Da Assistito a Soccorritore, Episodio di Solidarietàdella FiorentinaA un mese dall’episodio che lo aveva visto protagonista di unin campo contro l’Inter, Edoarodsi è distinto per un gesto di prontezza e altruismoun allenamento a porte aperteArtemio Franchi.Verso la fine della sessione di allenamento, aperta al pubblico, un tifosoha accusato un, destando preoccupazione tra i presenti. L’intervento del personale sanitario è stato immediato, ma ciò che ha colpito è stata la reazione di, che, trovandosi a bordo campo, non ha esitato ad avvicinarsi per accertarsi delle condizioni dell’uomo e offrire il proprio supporto.Il ruolo diIl gesto del giocatore dimostra non solo una grande sensibilità, ma anche un forte senso di responsabilità.