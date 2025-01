Oasport.it - LIVE Arnaldi-Opelka, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: in corso il match che precede l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.43 È iniziato il programma di giornata sul campo 1 dell’ATP 250 di. Jakub Mensik ha vinto il primo set contro Dusan Lajovic per 6 giochi a 3. Al termine di questa partita toccherà aded.2.41 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale dell’incontro tra Matteoe Reilly.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Matteoe Reilly, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di. Il ligure torna in campo in Australia per gli ottavi di finale dello storico torneo di inizio anno. L’avversario sarà l’altissimo statunitense Reilly, dotato di 211 centimetri di altezza.