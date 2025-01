Oasport.it - Omar Camporese: “C’è una cosa di Sinner che spaventa gli avversari. Alcune esibizioni sono inammissibili”

Una palla di vetro farebbe comodo. Prevedere il futuro è sempre complicato, a maggior ragione in una disciplina come il tennis dove, spesso, le partite si decidono su pochi punti. La stagione agonistica si è conclusa e si pensa già a quel che sarà. L’Italia si è messa alle spalle un’annata fantastica, condita da tantissimi successi e ci si chiede se e quanto sarà possibile da replicare. Per analizzare i vari aspetti dell’attualità tennistica ci siamo rivolti a, ex giocatore di grande livello e attualmente impegnato nella costruzione di nuovi talenti in questo ambito., partiamo da una domanda di carattere generale: l’Italia è una potenza del tennis?“Assolutamente sì, lo dicono i risultati e non penso che quelli di quest’anno siano un caso. Si è vinto un po’ ovunque e soprattutto a livello maschile la giovane età dei nostri giocatori fa pensare che ci possa essere un seguito.