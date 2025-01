Lettera43.it - Non solo la caduta del nazi-fascismo: gli anniversari che si celebrano nel 2025

Nell’anno che si apre, c’è da scommettere che l’80esimoo della fine della Seconda Guerra mondiale, e quindi della fine delle due grandi dittature del XX secolo, quellasta e quella fascista, domineranno la scena della “memoria”. Ma se si procede di qualche decennio, tre, in particolare, e ci si sofferma quindi sul 1975, non si può non ricordare un altroo, il 50esimo, per l’esattezza, di altri avvenimenti che hanno segnato la vita di alcuni Stati, un po’ in tutti i continenti. In qualche caso, anzi, questi avvenimenti hanno posto le basi per alcuni cambiamenti fondamentali per la vita futura dei Paesi stessi. Passiamoli in rassegna rapidamente.Benito Mussolini e Adolf Hitler nel 1937 (Getty Images).Bye bye VietnamÈ l’ultimo giorno di aprile del 1975. Superando le ultime, deboli resistenze americane l’Esercito Popolare del Vietnam del Nord e i Viet Cong conquistano Saigon, subito ribattezzata Ho Chi Minh.