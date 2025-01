Thesocialpost.it - Esce di casa in moto per raggiungere la fidanzata e scompare: si cerca il 37enne Gaetano Adduci

Trebisacce (Cosenza) – Da ieri, martedì 31 dicembre 2024, non si hanno più notizie di, 37 anni, residente a Trebisacce, in provincia di Cosenza. Il giovane è uscito diintorno alle 10 del mattino a bordo della sua, una Kawasaki Ninja R600 verde e nera, perlaa Falconara Albanese, ma non è mai arrivato a destinazione.Poco dopo le 13.30,aveva contattato telefonicamente la madre, dicendole di essere giunto a destinazione. Tuttavia, è stato successivamente confermato che non ha mai raggiunto il luogo previsto. La famiglia, gli amici e le autorità si sono attivati e stannondo informazioni per rintracciarlo.Un amico del giovane ha diffuso un appello sui social con i dettagli utili per il riconoscimento: “Da ieri, 31 dicembre 2024, è scomparso un nostro amico di nome, di 37 anni.