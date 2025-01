Oasport.it - Calendario Mondiali atletica 2025: orari giorno per giorno, programma, tv

dileggera si disputeranno a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre. Si tratta dell’evento più importante dell’anno per la Regina degli Sport e sarà l’appuntamento che chiuderà l’intensa stagione: la rassegna iridata dell’anno post olimpico è infatti slittata di un mesetto rispetto alla collocazione più tradizionale. I più grandi atleti in circolazione si sfideranno nella capitale nipponica per andare a caccia delle ambite medaglie, regalando emozioni nello stadio che ha ospitato le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ci aspettano nove giorni intensi di gare appassionanti, durante i quali l’Italia vorrà essere protagonista con le sue stelle di riferimento. Marcell Jacobs cercherà un acuto sui 100 metri, Gianmarco Tamberi sarà chiamato a difendere il titolo nel salto in alto, Nadia Battocletti può regalare magie nel mezzofondo, Leonardo Fabbri può animare la scena nel getto del peso, Mattia Furlani e Larissa Iapichino possono fare saltare il banco nel salto in lungo, Lorenzo Simonelli è molto atteso sui 110 ostacoli.