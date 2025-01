Quotidiano.net - Aurora boreale sulle Dolomiti, il lato oscuro dell’incanto. “Rischi anche per le rotte polari”

Bolzano, 1 gennaio 2025 –in Italia,, (debole) ma sempre di grandissimo fascino nella notte di San Silvestro. Fenomeno non paragonabile agli spettacoli che ci hanno regai cieli di maggio e ottobre. Ma i social sono impazziti,perché quel cielo incantato pareva proprio un augurio per il 2025. "Si sta accendendo una (per ora) debole. Tutti fuori a guardare e fotografare il cielo verso nord”, ha scritto l’astrologa dell’Inaf di Trieste Giulia lafrate, postando una foto della webcam del monte Faloria, vicino a Cortina. Abbiamo chiesto a Mauro Messerotti, fisico solare dello stesso Istituto, che cosa possiamo aspettarci. La tempesta geomagnetica e l’"L’della scorsa notte è stata molto debole”,– premette il professore, allungando la ‘o’ di molto per far capire che si vedeva proprio poco, e le fotografie gli danno ragione.