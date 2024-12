Tvplay.it - Vlahovic ‘sotto accusa’: non c’è scampo, l’errore sta costando caro

Leggi su Tvplay.it

Questa stagione non si sta rivelando semplice perche è finito di nuovo: nel mirino c’è adesso un errore in particolare.Dusannon sta performando con continuità sotto la guida di Thiago Motta, quindi tutti quei tifosi bianconeri che si sarebbero aspettati una stagione diversa si sono fin qui dovuti ‘accontentare’. Il serbo ha segnato gol pesanti, come contro il Manchester City, ma ciò che gli viene ancora contestata è la freddezza sotto porta che in tanti momenti, soprattutto in campionato, non si sta vedendo.: non c’èsta(LaPresse) – Tvplay.itL’attaccante si sta impegnando non poco ma i gol stanno scarseggiando. Anche perché la Juventus avrebbe spesso e volentieri bisogno delle sue reti. I tanti pareggi arrivati fin qui non hanno aiutato il percorso di Thiago Motta ma non hanno neppure gratificato, consapevole delle sue qualità.