Quotidiano.net - “Viva Puccini“, lo show televisivo di Beatrice Venezi

Giacomo, come genio e sregolatezza. Quel misto di "fantasia e intuizione" che rese celebri altri "toscanacci" come lui, i cinque protagonisti delle "zingarate" di Amici miei. C’è anche questo aspetto, meno aulico, a volte prosaico, del grande compositore chevuole portare al grande pubblico della tv. La scommessa di chiama, l’evento in prima e seconda serata di Raitre domani, con la co-conduzione di Bianca Guaccero e tantissimi ospiti, tra cui Gianmarco Tognazzi, Enrico Stinchelli, Malika Ayane, Frida Bollani, La compagnia di ballo del Teatro Sistina, Maurizio Solieri, Filippo Graziani, Giordano Bruno Guerri, Paolo Bolpagni e Leonardo Fiaschi. "È una scommessa – dice– perché è un modo di presentare un grande compositore a un grande pubblico, in una formula nuova che credo sarebbe piaciuta molto a quel “toscanaccio“ che era.