Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2024 ore 07 | 30

DEL 31 DICEMBRE ORE 07.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA REGIONALEUNICA ECCEZIONE UN INCIDENTE VERIFICATOSI SULLA-TARQUINIA, TRA CIVITAVECCHIA NORD E PORTO CIVITAVECCHIA, IN DIREIZONE TARQUINIA, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICOPER CHI SI METTE IN VIAGGIOPRUDENZA PER LA NEBBIA A BANCHIIN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-TRA MAGLIANO SABINA E ORVIETOANCHE SULLA-NAPOLI TRA DIRAMAZIONESUD E FERENTINOINFINE, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I MEZZI INVERNALI DI ASTRAL SPA DEL REATINO E DEL FRUSINATE SULLE STRADE DI PROPRIA COMPETENZALA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATADA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral