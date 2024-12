Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-12-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità capodanno al Circo Massimo stanotte sono già katati divieti di sosta su viale Aventino lungo il lato opposto alla FAO da via del Circo Massimo in direzione di piazza Albania dalle 7 di questa mattina è chiusa via dei Cerchi dalle 18 chiudevia dell’Ara massima di Ercole Poi tra le 18 e le 19 via del Circo Massimo è dalle 19 via Santa Maria in cosmedin direzione Bocca della Verità via della Greca piazzale Ugo La Malfa via delle Terme deciane Clivo dei pubblici via dell’Ara massima di Ercole via Fonte di Fauno con le chiusure alsaranno modificati anche percorsi di diverse linee bus e in base alla flusso degli spettatori Questa sera può chiudere al pubblico anche le stazioni metro Colosseo e Circo Massimo In collaborazione con Luce Verde infomobilità