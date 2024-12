Ilrestodelcarlino.it - Sarsina, un nuovo pulmino non solo per gli studenti

Da martedì 7 gennaio 2025 glidiavranno a disposizione uno scuolabusfiammante. Il mezzo, dal costo complessivo di 100.000 euro, rappresenta un risultato importante per la città: non si limiterà al trasporto scolastico, ma sarà a disposizione anche per eventi come il Plautus Festival e per le attività delle associazioni locali. Il Comune di, infatti, continua a gestire direttamente il servizio di trasporto scolastico con personale proprio, un modello che garantisce efficienza e un rapporto diretto con le esigenze delle famiglie. Il veicolo è stato progettato per garantire maggiore sicurezza e una gestione più efficiente delle linee di trasporto. Una parte significativa del costo, pari a 45.000 euro, è stato coperto da una cordata di banche di credito cooperativo guidata dalla Bcc die dalla Federazione del Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna, comprendente la Bcc di Boves, quella del Monviso, Bene Banca e Bcc di Pianfei e Rocca de Baldi, come segno di solidarietà verso il comune a seguito dei gravi fenomeni alluvionali del maggio 2023.