Per Libero l’uomo dell’anno è Benito Mussolini | Ci è apparso chiaro che dovesse essere lui

Per il Time la personaè Donald Trump, presidente eletto che il 20 gennaio varcherà la soglia della Casa Bianca per il secondo mandato. Ma per il quotidiano, diretto da Mario Sechi, la scelta del 2024 cade sul Duce,. “Siamo andati avanti a discutere per tutto dicembre, alla ricerca del campione, fino all’altro ieri, quando mentre già scorrevano i titoli di coda del 2024, èa noi tutti quel che avevamo sotto il naso fin dal principio: è passato un altro anno di surreali polemiche della sinistra sul ritorno del fascismo e sul fantasma dia Palazzo Chigi. Dunque..è Lui”. Il giornale l’anno scorso aveva scelto la presidente Giorgia Meloni – di cui fino a pochi mesi prima Sechi è stato portavoce -, ribattezzandola “uomo” e attirandosi anche le critiche del Secolo d’Italia.