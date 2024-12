Quifinanza.it - Malattia e piano bar, la Cassazione salva il dipendente: cantare aiuta a guarire

La giurisprudenza più volte ha tracciato i confini da non superare, quando si svolgono attività in. Il lavoratore fermo per problemi di salute non è obbligato a stare a letto tutto il giorno, ma è pur vero che dovrà comportarsi in modo compatibile con il recupero della propria salute, con il percorso di guarigione e con le prescrizioni del dottore.In un caso recentemente finito in, i giudici hanno confermato il precedente esito del giudizio dichiarando illegittimo il licenziamento inflitto ad un lavoratore subordinato, che si era messo inma che era stato scoperto aalbar.Quella contenuta nell’ordinanza n. 30722/2024 è una decisione all’apparenza sorprendente, ma che ha una motivazione ben precisa e che ora vedremo da vicino.La vicenda e la disputa tra azienda eansiosoDa quanto emerso in aula, undi un’azienda dei trasporti laziale aveva deciso di prendersi un periodo di stop dal lavoro, per risolvere il problema rappresentato da una forma di ansia e depressione, che ormai da tempo ne condizionava la giornata lavorativa.