L’appello del collezionista | Non ho eredi aiutatemi ad aprire un’esposizione

Leggi su Bergamonews.it

Via Borgo Palazzo (Bergamo). A volte dietro una collezione di oggetti si nasconde un racconto che merita di essere condiviso, fatto di epoche passate e di passioni coltivate nel tempo.È la storia di Andrea Affanni bergamasco doc eda sempre. Residente in via Borgo Palazzo a Bergamo, il 68enne ha lavorato per anni in un istituto di vigilanza privata. “Facevo preventivi per impianti di allarme e svolgevo servizi notturni di pattuglia – racconta -. Ho avuto una vita intensa, ho fatto tutto quello che c’era da fare”.Affanni ha dedicato gran parte della sua esistenza alla ricerca e alla conservazione di cimeli storici, arrivando a possedere una raccolta straordinaria che conta tra gli 8 e i 10 mila pezzi: la sua passione nacque più di cinquant’anni fa, quando era ancora un bambino e il padre gli regalò i primi modellini di auto giocattolo.