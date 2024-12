Justcalcio.com - Fonseca svela il proprio esonero prima che il Milan lo ufficializzi

2024-12-30 10:31:00 Calcio italiano:Pauloha rivelato questa mattina che illo ha esonerato dopo il pareggio (1-1) contro la Roma al Giuseppe Meazza (San Siro). Abbiamo dovuto aspettare fino a mezzogiorno di oggi, 30 dicembretanto che il comunicato del club rossonero è stato ufficializzato.“Sì, è vero, sono già fuorio. Così è la vita. La mia coscienza è pulita, ho fatto tutto quello che potevo“, ha dichiarato il portoghese dall’auto uscendo dallo stadio Giuseppe Meazza (San Siro), dopo la mezzanotte, ai media locali.È stata una serata un po’ strana per. Ha affrontato la Roma, la sua ex squadra, in una giornata in cui le voci su un suosono aumentate esponenzialmente.Solo una grande vittoria contro il ‘Loba’ sembrava poter salvare la sua posizionecosa che ha già affrontato in due occasioni in questa stagione: contro Inter e Real Madrid, con due risultati favorevoli che rinnovano la fiducia del club nel suo progetto.