Pianetamilan.it - Conceicao-Milan, legame saldo da mesi e accordo da giorni. Fonseca …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha svelato tutti i retroscena dell'approdo di Sergio, in sostituzione di Paulo, sulla panchina del. Questo perché, ao, due sere fa, è accaduto quanto sarebbe dovuto succedere, di fatto, nello scorso mese di maggio. Iltra, infatti, come vi abbiamo anticipato in esclusiva ieri noi di 'Pianeta.it', nasce all'epoca, ai tempi in cui il tecnico lusitano stava lasciando il Porto e, in testa, aveva l'idea di firmare con il Diavolo. Il suo agente, Jorge Mendes, parlò più di una volta con Gerry Cardinale, dichiarando la disponibilità del proprio assistito. Il, però, passò altro, preferendogli. Non dimenticando mai, però,. Che, in questi, ha fatto la corsa con altri nomi (Maurizio Sarri su tutti) poi si è imposto.