Lanazione.it - “Ciao amico”: corteo di moto per il ragazzo morto nell’incidente di Massa, i funerali di Lorenzo Iacazzi

Carrara, 31 dicembre 2024 – Un lungodi. E poi lacrime e dolore per l’ultimo saluto a, 23 anni, il giovane appassionato diriin un incidente accaduto nella mattina di sabato 28 dicembre a, in via degli Oliveti. La suasi è scontrata con un’auto e per il giovane non c’è stato niente da fare nonostante i soccorsi. La famiglia, i tantissimi amici, sono sconvolti. La chiesa di San Francesco, a Carrara, dove si sono svolte le esequie, non è riuscita a contenere le tantissime persone presenti, nell’ultimo giorno dell’anno, per l’addio a quello che era l’di tanti. L’ultima tragedia su due ruote . Scontro fatale con un’auto.muore a soli 23 anni La sua passione per irilo aveva portato a conoscere tante persone amanti dellacome lui.