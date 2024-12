Ilgiorno.it - Bormio, l’ex azzurro Pietro Vitalini: “Stelvio pericolosa? Il rischio zero non esiste”

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio) – ??????Laè da sempre una pista veramente difficile, difficilissima, ma non è piùdi altri tracciati. A dirlo, così come la maggior parte degli addetti ai lavori, è(furvasco classe 1967), uno degli uomini jet dell’Italia dello sci di discesa degli anni ’90 che, compagno di squadra di Ghedina, Mair e Perathoner ha contribuito a far emergere lo sci alpino italiano anche nelle discipline veloci. La pista bormina, nei giorni scorsi, è stata oggetto di feroci critiche visti gli incidenti, anche gravi, occorsi ad alcuni sciatori. Ma il tracciato, come riconosciuto anche nella riunione dei capitani del 28 dicembre scorso, è stata preparata benissimo. Certo, di neve ace ne è poca ed è tutta neve artificiale, prodotta cioè con il sistema di innevamento programmato, e quindi i nazionali in gara sentono ancor più, per rendere semplice il concetto, ogni piccolo dosso, ogni piccola asperità.