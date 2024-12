Ilnapolista.it - Abodi: «Rischio processo per Gravina? Non è l’unica situazione inopportuna nello sport italiano»

Andrea, ministro per loe i Giovani, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dellosu questo 2024 che si chiude e sulle sfide del 2025.: «Decreto Crescita per il calcio? Meglio lavorare su vivai, infrastrutture e calcio femminile»Il passato recente dice tanto.«Iniziano a delinearsi i profili di un nuovo modelloivo. Abbiamo qualificato l’anno che si sta chiudendo con tanti provvedimenti legislativi, una articolata e diffusa serie di attività con la nostra societàe Salute e l’Istituto per il Creditoivo e Culturale, definendo un diverso rapporto, più equilibrato, tra risultati di vertice e grandi avvenimenti, esociale e infrastrutture diffuse. Il 2025 sarà fondamentale per l’affermazione di questo modello, anche grazie alle riforme di sistema che sono in cantiere, con un’attenzione particolare per gli organi di controllo, giustizia e garanzia».