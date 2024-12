Oasport.it - WTA Brisbane 2025, ritorno vincente per Jabeur. Avanti anche Kalinina e Potapova

Si sono completati i match del primo turno del WTA die c’era grande attesa per ilin campo di Ons. La tunisina non giocava una partita addirittura dal 6 luglio scorso (terzo turno di Wimbledon) in un 2024 fatto solo di trenta partite disputate. L’ex numero due del mondo ha superato in due set la cinese Saisai Zheng con il punteggio di 7-5 6-4 dopo poco meno di due ore ed ora affronterà la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero quattordici.Buona la primaper l’ucraina Anhelinae la russa Anastasiase entrambe hanno sfruttato il ritiro delle rispettive avversarie, la cinese Yafan Wang (sul 2-0 nel secondo set) e la rumena Ana Bogdan (sempre sul 2-0 ma nel terzo set).Giornata diversa per le sorelle Kudermetova. Veronika è stata sconfitta dall’americana Peyton Stearns in due set con il punteggio di 6-2 6-3; mentre Polina ha battuto la cinese Xinyu Wang, numero 37 del mondo, per 6-1 6-3.