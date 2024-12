Panorama.it - Milan, Fonseca esonerato. Paga colpe non solo sue

Leggi su Panorama.it

Non c’è mai un momento giusto per esonerare un allenatore e non esiste esonero che garantisca a chi lo effettua di rimettere in piedi una stagione. Anzi. La storia dice che la mossa di cacciare il proprio tecnico, spesso se non sempre, è per ha società di alto livello la certificazione del fallimento sportivo dell’annata. Ilha scelto la notte del pareggio con la Roma per dare il benservito a Paolo: arriva Sergio Conceicao che dovrà tentare un’impresa per qualificare i rossoneri alla prossima Champions League.errori prima di tutto suoi. Ilche gli è stato consegnato non vale l’ottavo posto in classifica e non può essere la squadra troppo spesso scriteriata tatticamente vista in estate e autunno. Il portoghese ha sbagliato tante scelte e ne porta la responsabilità.