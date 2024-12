Thesocialpost.it - Il Tar blocca le nuove tariffe del SSN: no a nuove cure e dispositivi avanzati

Stop dal Tar del Lazio al decreto sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza: caos sullesanitarieIl Tar del Lazio hato a sorpresa il decreto del Ministero della Salute che avrebbe aggiornato, a partire dal 30 dicembre, leper le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Si tratta dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), attesi da anni e che avrebbero introdotto numerosetecnologici, disponibili gratuitamente o con il pagamento di un ticket.Il blocco e le motivazioni del TarIl decreto ministeriale, emanato il 26 novembre 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre, è stato sospeso dal Tar in via cautelare su richiesta di centinaia di strutture sanitarie e laboratori accreditati, supportati dalle principali associazioni di categoria.