Ilveggente.it - Estrazione aggiuntiva Lotto e SuperEnalotto: ora è UFFICIALE

e Superena: adesso è anche. Ecco il dispositivo del governo che mette la parola fineAdesso è anche: nonostante le polemiche che una parte della minoranza ha voluto fare sul provvedimento. Ricordiamo tutti il motivo per il quale, il governo, aveva deciso di mettere un’in più die Superena: c’era appena stata l’alluvione in Emilia Romagna e per cercare di reperire dei fondi da destinare a quella popolazione, era stata inserita nel calendario anche una giocata al venerdì.e SuperEna: ora è(AnsaFoto) – Ilveggente.itDa quel momento in poi non è più uscita e, nell’ultima legge di bilancio, così come si legge su Agimeg.it, è stata confermata: “Con 112 voti favorevoli, 67 contrari e una astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’articolo 1 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.