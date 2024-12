Ilfattoquotidiano.it - “La povertà è cambiata, a molti lo stipendio non basta più per sostenere la famiglia”: l’allarme di Caritas, Sant’Egidio e altri enti di Genova

Negli ultimi anni i dati Istat certificano ciò che le associazioni impegnate nell’emancipazione delle persone in condizioni didenunciano da tempo: “nuclei familiari si trovano in stato di, a rischio sfratti o necessitano di un supporto per la spesa e le spese mediche, perché gli stipendi che ricevono non sono sufficiad affrontare l’aumento del costo della vita. A farne le spese più deglisono i minori che crescono in queste condizioni, rischiando di ‘ereditare’ ladei propri genitori”. La scala sociale sembra essersi rotta, chi nasce povero sempre più difficilmente riuscirà a uscire da questa condizione e chi lo diventa difficilmente rientra in una situazione sostenibile., San Marcellino, Auxilium e, le anime della Chiesa diche per missione sociale si occupano, con operatori specializzati e volontari, dile persone che vivono ai margini della città o rischiano di finirci, per la prima volta, dopo anni di servizi erogati mantenendo un profilo basso, hanno preso la parola in un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza.