Kean | Vi spiego come è nata la mia amicizia con Rafael Leao

Moise, attaccante della Fiorentina ed ex di Juventus, PSG ed Everton, ha rilasciato una lunga e interessante intervista al 'Corriere della Sera' ieri in edicola. Il centravanti classe 2000 - nel giro della Nazionale Italiana - ha da poco inciso un disco rap, 'Chosen'. Al quotidiano generalista ha parlato di quando è cominciata questa sua passione per la musica. «È cresciuta insieme al calcio. A volte giocavo a pallone, altre mi concentravo sulle sfide di rap. Questo disco è un messaggio: vuol dire che devi inseguire le tue passioni. Se hai talento devi farlo vedere e dimostrare che nella vita puoi farcela, e puoi fare anche due lavori». Nell'album c'è anche una collaborazione con Way 45, nome d'arte di, attaccante del Milan, altro grande appassionato di musica rap, nonché autore di canzoni.