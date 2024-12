Da Ucraina a norma anti-Renzi, i distinguo della Lega nella maggioranza

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Dalle armi all’alla, passando per il nodo rimpasto. Continuano iall’internodi centrodestra. Nel giorno in cui il Senato dà il via libera definitivo alla legge di bilancio, va in scena l’ennesimo smarcamento del partito di Matteo Salvini su alcuni nodi spinosi. Intervenendo in dichiarazione di voto sulla fiducia alla manovra finanziaria, il capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama Massimiliano Romeo a sorpresa spezza una lancia a favore dell”avversario’ Matteo, che aveva denunciato la “ad personam” nei suoi confronti sul divieto di percepire compensi per incarichi da Paesi extra Ue. “Sulla’ il senatorenon ha tutti i torti, per usare un eufemismo”, afferma Romeo. Altra ‘punzecchiatura’ è sulla questione degli aiuti militari all’: “Fossi nel governo, non perderei la grande occasione che l’Italia possa diventare un Paese pilota per accompagnare i negoziati e la ricostruzione, cominciando a prendere le distanze dalle leadership europee più bellicose.