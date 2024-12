Ilrestodelcarlino.it - Dà fuoco al furgone del parroco, chi è l’uomo incappucciato

Fermo, 29 dicembre 2024 – Ha atteso il momento propizio poi, con il favore dell’oscurità e, ha sfondato il vetro di ungettandoci dentro materiale infiammabile e quindi gli ha dato. In pochi attimi l’incendio è divampato interessando anche altri due mezzi. Fiamme e paura ieri notte a Lido San Tommaso di Fermo, dove unadibito al trasporto passeggeri intestato aldi Pedaso, un’auto e un Fiat Fiorino di proprietà di un anziano bancarellaro sono stati divorati dalle fiamme. Era da poco passata l’una di notte quando un uomo, la cui identità è ancora sconosciuta, è entrato in azione per incendiare ildelin uso anche alla Caritas., che è stato visto da un residente aggirarsi nei paraggi con il volto travisato, ha concentrato le sue attenzioni sule, dopo essersi avvicinato al mezzo, ha infranto un vetro per poi gettarci dentro un accelerante e quindi incendiarlo.