Ilnapolista.it - Chiesa ha dato disponibilità al Napoli, primi contatti tra il club e l’agente Ramadani (Sportmediaset)

La suggestione di Federicocome nuovo giocatore delpotrebbe trasformarsi in realtà. L’esterno ex Juventus avrebbeal trasferimento per trovare maggiore minutaggio rispetto al Liverpool, dove milita attualmente.haaltra ilCome riportato da:Nei prossimi giorni Fali, agente del calciatore, avrà un incontro con la dirigenza dei Reds per fare il punto, ma sembra già chiaro che l’idea delsia quella di dare più minuti al giocatore; per questo avevano aperto alla cessione in prestito. Una situazione di cui potrebbe approfittare il, che è molto interessato al giocatore come dimostra il fatto che un primo contatto esplorativo tra ilazzurro edel giocatore è già anin scena nei giorni scorsi.