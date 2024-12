Metropolitanmagazine.it - Beyoncè, la madre risponde alla critiche dopo lo show natalizio NFL

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Non si spengono i riflettori sula performance durante l’intervallo della sfida NFL andata in scena il giorno di Natale tra Baltimore Ravens e Houston Texans: a prendere la parole è stata ladella popstar con un post sui suoi canali social.Lo scorso 25 dicembre, la 43enne è ritornata sulle scene a distanza di oltre un anno dall’ultimo concerto del Renaissance Tour esibendosi sul palco della sua città natale con i brani dell’album Cowboy Carter pubblicato lo scorso marzo. Nei tredici minuti del live, “Queen Bey” ha eseguito per la prima volta i pezzi dell’ottavo lavoro in studio, raggiunta da ospiti che appaiono tra i featuring come Shaboozey (Sweet Honey Buckiin) e Post Malone (Levi’s Jeans). Reyna Roberts, Tanner Adell, Brittney Spencer e Tiera Kennedy si sono unite anel corso della performance insiemefiglia maggiore Blue Ivy Carter già presente nell’ultimo tour che ha danzato insieme al corpo di ballo sulle note di Texas Hold’Em.