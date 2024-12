Infobetting.com - Western United-Brisbane Roar FC (domenica 29 dicembre 2024 ore 07:00): formazioni, quote, pronostici. Padroni di casa favoriti

Leggi su Infobetting.com

Si chiude il decimo turno di A-League australiana con il posticipo che vede ilaffrontare inilFC. Terminato il periodo d’oro del sodalizio nero verde, per il tecnico Aloisi è iniziata la rifondazione. Dopo un’annata interlocutoria come quella passata, con la squadra di fatto mai seriamente in lotta per i playoff, in questa stagione sono .InfoBetting: Scommesse Sportive e