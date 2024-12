Ilnapolista.it - Sacchi: «Nel paese del furbetti e del risultato ad ogni costo, a Usa ’94 figurammo come primi dei perdenti»

Leggi su Ilnapolista.it

Libero intervista Arrigo. Non ha bisogno di presentazioni particolari. Se qualcuno si chiede in che condizioni versa il calcio italiano,può dare spunti di riflessioni interessanti. Poi c’è un tema tanto caro a: il Mondiale 94. Quello non lo dimenticherà mai.Leggi anche: Serena stroncasu Usa 94: «Neanche un grazie a Baggio che gli salvò la faccia»: «Ho il dispiacere di veder valutatinon positivi risultati eccelsi», coltiva rimpianti nella sua carriera?«No. Solo il dispiacere di veder valutatinon positivi risultati eccelsi».Per esempio?«Il secondo posto a Usa ’94, dopo la finale persa ai rigori contro il Brasile».Gli azzurri arrivarono esausti, vero?«Esatto e per un errore politico. Un anno prima aveva chiesto al presidente Matarrese di fare in modo di non giocare la fase iniziale a New York, dove a luglio ci sono 40 gradi e un’umidità del 100%.