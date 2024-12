361magazine.com - La cosmesi rispettosa: un imperativo di buon auspicio per il 2025

“Rispetto” anche nel beauty case con il nuovissimo You’re so GLOWLY. Per una routine di bellezza non solo più efficace, ma anche in linea con i nuovi trend La parola dell’anno secondo Treccani è proprio questa: un termine inteso nella sua accezione più delicata e costruttiva, che invita a prestare attenzione all’altro, al pianeta, alla propria persona. Allo stesso modo, anche laè ‘’ e diventadiper il: proprio come propone Elelù Beauty, brand indipendente marchigiano che si fa portavoce di una cosmetica impegnata, consapevole, lenta.Ogni applicazione è un rituale d’amore per la pelle, per la persona e per l’ambiente.Così nasce la linea Elelù Beauty, composta attualmente da tre referenze: Oill in one (olio viso), Re-Freshing & Go (face mist), e You’re so GLOWLY (crema viso).