Quifinanza.it - In arrivo il decreto correttivo al tax credit per cinema e audiovisivo

Leggi su Quifinanza.it

Novità inper la riforma del taxche disciplina ilo d’imposta per le produzionitografiche e audiovisive. Il ministero della Cultura, in collaborazione con il dicastero dell’Economia, ha deciso di modificare iloriginario al fine di rendere il sistema di incentivazione fiscale più inclusivo e adatto alle esigenze del mercato.L’intervento alla riforma del taxIl Ministero della Cultura ha annunciato l’intenzione di rivedere in modo approfondito ilInterministeriale n. 225 del 10 luglio 2024, relativo alo d’imposta per le produzionitografiche e audiovisive.L’obiettivo di questa revisione, condotta in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è quello di rendere il sistema degli incentivi fiscali più flessibile e inclusivo, eliminando eventuali rigidità che potrebbero limitare lo sviluppo del settore e generando distorsioni nel mercato.