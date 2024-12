Hamilton ha già l’accordo | addio alla F1

Leggi su Sportface.it

Contatti in corso con il pilota inglese che potrebbe presto iniziare una nuova avventura lontano dalle quattro ruotePer Lewisil momento tanto atteso sta per arrivare. Vacanze ridotte per il sette volte campione del mondo che dovrà iniziare fin da subito a fare conoscenza con il mondo Ferrari, con tutte le procedure utilizzate a Maranello e diverse da quelle adottate in Mercedes.A gennaio c’è la prima uscita, con una vecchia monoposto, quindi i test in Bahrein a febbraio e il mese successivo appuntamento in Australia per il gran debutto. L’obiettivo è chiaro a tutti: tornare a vincere il mondiale e le perplessità che serpeggiano sulla convivenza con Leclerc non preoccupano Vasseur, convinto di aver fatto la scelta più giusta per riportare Maranello al vertice della Formula 1.Manon è soltanto F1: il pilota inglese è noto anche per avere numerosi interessi fuori pista e ce n’è uno che potrebbe concretizzarsi presto e portarlo lontano dalle quattro ruote.