Ilgiorno.it - Elsa Barbieri, innamorata dell’arte: "La vita ha più fantasia di noi..."

è preparatissima, perseverante e capace di prendere ogni momento della suacon lucidità e ironia. Curatrice e critica d’arte, nata a Bergamo 34 anni fa, ha mosso i primi passi nella sua città natale lavorando nel campo dell’ideazione, della progettazione e del coordinamento di mostre d’arte contemporanea e collaborando, mentre studiava a Bergamo, con The Blank Contemporary Art e BACO – Base Arte Contemporanea; ai Musei di Macerata fino al 12 gennaio 2025 la mostra da lei curata "Vis- à – Vis". Inoltre quest’annoè diventata la coordinatrice artistica del Museo d’Arte Contemporanea di Cavalese. Quando e come è nata la sua passione per l’arte contemporanea? "Non c’è un quando, piuttosto un perché. L’ho metabolizzato con gli anni, è amore. Da bambina - mi raccontano - intrattenevo lunghi discorsi con le opere che in famiglia si collezionavano.