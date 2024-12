Sport.quotidiano.net - Carpi, Campagna vicino. É il sostituto di Forapani

di Davide SettiIl mercato aprirà solo con l’anno nuovo ma in casail nome forte è quello di Simone. Il centrocampista classe 2002 dell’Ascoli è l’obiettivo numero uno per la mediana: mezz’ala di potenza e con caratteristiche da incursore, sarebbe ilideale per. Il ds Bernardi è al lavoro sotto traccia da qualche settimana per trovare una quadra con l’Ascoli, con cuiin estate ha firmato per un anno con opzione per il secondo. La trattativa è per un arrivo a titolo definitivo e un accordo di un anno e mezzo col, di cuil’anno scorso è stato avversario con la maglia del Ravenna. Nato a Bologna, è cresciuto nei rossoblù poi ha debuttato fra i grandi al Corticella in Eccellenza conquistando la D. Nella stagione successiva in D con la squadra di Miramari ha segnato 7 reti in 35 gare (con 3 assist) nella cavalcata fino alla finale playoff vinta a, poi l’anno scorso col Ravenna per lui 32 gettoni con 3 reti e 3 assist.