Quifinanza.it - Borsa: settimana negativa per il mercato immobiliare

Si chiude un’altraall’insegna dei ribassi per i titoli del comparto, quotati a Piazza Affari, con pochi spunti, complice il clima natalizio.Sul fronte di politica monetaria, dai verbali della riunione del 30 e 31 ottobre della Bank of Japan, quando ha lasciato i tassi di interesse stabili allo 0,25% e, previsto che l’inflazione si muoverà attorno al suo obiettivo del 2% nei prossimi anni, è emerso che i policymaker della banca centrale giapponese si sono detti d’accordo che, se le prospettive per l’attività economica fossero state realizzate e la crescita dei prezzi fosse risultata in linea con le attese, la BoJ avrebbe “continuato di conseguenza ad aumentare il tasso di interesse di riferimento e ad aggiustare il grado di accomodamento monetario“.Per il resto, la Federal Reserve ha lasciato chiaramente intendere che adotterà un approccio più cauto nel 2025, procedendo con soli due tagli dei tassi di misura limitata, per una correzione di 50-75 punti al massimo.