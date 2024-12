Anteprima24.it - Tari 2025 rinviata, al lavoro per la bretella dell’Appia

Tempo di lettura: 7 minutiContrordine, compagni: per gli sconti sui rifiuti bisogna attendere. E’ slittata infatti l’approvazione della. Il Consiglio Comunale, riunito stamani, ha deciso di dedicare nuovi approfondimenti in Commissione sul provvedimento sottoposto alla sua attenzione. Invece, via libera alle modifiche del regolamento per la stessae disco verde per il progetto di fattibilità tecnico-economica di una nuova strada a servizio della contrada Serretelle e del decongestionamento della Statale 7 Appia in prossimità del centro abitato del capoluogo. L’ultimo Consiglio Comunale di questo 2024 ha deluso le attese di quanti si aspettavano un alleggerimento della imposizione fiscale in materia di rifiuti. Se ne parlerà l’anno prossimo: la Giunta di Clemente Mastella ha preferito il rinvio e la nuova istruttoria in Commissione Finanze a seguito, come ha sottolineato l’assessore comunale al Bilancio Maria Carmela Serluca, della intervenuta presentazione di nuovi emendamenti in materia di scadenze e per una diversa distribuzione di somme dall’Asia a scomputo delle utenze non domestiche.