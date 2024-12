Pianetamilan.it - Schira: “Il Milan ha scaricato Calabria. Divorzio annunciato. Ibra vuole …”

Nicolò, esperto di calciomercato, ha stilato un lungo ed interessante editoriale sulle colonne del quotidiano 'Il Giornale', nella sua edizione online, incentrandolo su tutti i capitani detronizzati e citando anche Davidedel. Ecco, dunque, il suo pensiero. "Fasce strappate. Ci sono parecchi capitani di Serie A che sono finiti in discussione e potrebbero fare i bagagli già a gennaio. Incredibile ma vero. Da simboli a esuberi, il passo è stato clamorosamente breve. Tanto da essere stati relegati a panchinari di lusso nelle ultime settimane. Il che provocherà l'inevitabile separazione tra gennaio e giugno. Una delle parabole più incredibili riguarda Danilo, passato da insostituibile per Max Allegri a riserva nella Juve targata Thiago Motta. Il contratto del difensore brasiliano scade il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato.