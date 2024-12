Oasport.it - Matteo Berrettini si allena a Brisbane sotto lo sguardo di Umberto Ferrara: un’accoppiata che può far discutere

è in Australia per preparare il suo avvio di stagione. NelInternational, a partire dal 30 dicembre, riprenderà il cammino del romano che ha concluso il 2024 in maniera trionfale con il successo in Coppa Davis. Una competizione che l’ha visto grande protagonista, insieme al n.1 del mondo, Jannik Sinner.“L’anno scorso mi era mancato giocare in Australia. Sono molto carico. Sono contento di essere qui e di stare bene. Due anni fa aabbiamo fatto un gran percorso in United Cup, quest’anno spero di andare avanti nel torneo“, ha dichiaratoin un’intervista concessa all’ATP.“Spero che sia una stagione piena di tornei e di match. IlInternational è probabilmente uno dei 250 con il miglior tabellone nel circuito, a inizio stagione tutti vogliono giocar bene dopo la preparazione.